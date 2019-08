Videospiele aus dem Bereich Gaming

Die diesjährige Messe Gamescom 2019 in Köln ist das A und O für Videospiel-Fans. Der Schwerpunkt bezieht sich auf E-Sports, eine moderne Sportart, deren Grundlage Videospiele sind. Eine Vielzahl von Spielen kann von den Besuchern getestet werden. Die Spiele sind allerdings noch nicht verkäuflich. Der Link Casino Spielautomaten führt Sie zu erstklassigen Videospielen im Casino-Bereich.

Moderne Videospiele werden immer komplizierter

Die ersten Videospiele kamen mit Controllern und einigen Knöpfen für die Spielabläufe aus. Heutzutage müssen die Spieler komplizierte Tastenfunktionen bedienen können und sich auch Gedanken darüber machen, in welcher Situation welche Aktion sinnvoll zu integrieren ist. Nunmehr sind Entwickler damit beschäftigt, Videospiele mit Mechanismen auszustatten, deren Funktionen unkompliziert zu handhaben sind. Lieblingsspiele sind derzeit die Videospiele der FIFA Serie, danach folgen die Klassiker wie Super Mario, The Sims. Computerspiele können jederzeit mit anderen Teilnehmern gespielt werden; die Spielspannung steigt entsprechend; der Gamer ist emotional eingebunden beim Videospiel. Computer- und Videospiele nehmen bereits einen großen Stellenwert ein, das stetige Wachstum in dieser Branche ist die Bestätigung.

Ergebnisse einer Studie

Die Uni Bochum hat sich mit den Fragen der Videospiele und deren Nutzer beschäftigt. Bestimmte Fähigkeiten beherrschen Gamer besser als Personen, für die Gaming uninteressant ist. Wissenschaftlich ausgedrückt erreichten die überzeugten Gamer während der Testphase eine höhere Punktzahl bezüglich des lernrelevanten Hirnbereichs. Die Gamer sind in der Lage, zutreffendere Analysen in allgemeinen Bereichen zu erstellen, sie erfassen eine Situation rascher, generieren neues Wissen besser. Ältere Leute sollten sich mit Spielen, insbesondere speziellen Videospielen befassen, denn das Gedächtnis wird aktiviert und dementsprechend trainiert.

Videospiele – Nutzen aus wirtschaftlicher Sicht

Mit Streaming-Plattformen, die auf den Konsum von Videospielen konzentriert sind, hat sich ein sogenannter Trend gezeigt. Die Esport-Events sind mittlerweile Highlights in diesem Bereich. Pong wurde von Atari schon 1972 als Videospielautomat herausgebracht. Es dürfte sich um das erste Produkt in dieser Branche handeln. Die modernen Videospiele mit 3D-Grafik sind selbstverständlich verfeinert und stellen auch anspruchsvollere Gamer zufrieden. Damals wurde mit 128 Farben und der Prozessorgeschwindigkeit von 1,19 MHz gearbeitet; in der heutigen Zeit gibt es Tausende von Farben, die eingesetzt werden, während 3,5 GHz zum Standard gehört. Videospiele für die Konsole in 4K gehören nunmehr zum Angebotssortiment. Die Playstation 4 Pro ist sofort einsatzbereit und ermöglicht komfortables Spielen. Der PC, mit gleicher technischer Ausstattung, erlaubt kein so kompliziertes und komfortables Spielen der Videospiele. Derzeit sind Sony, Microsoft und Nintendo Marktführer der Gaming-Plattformen. Der Umsatz von Konsolen ist allerdings höher als der von PCs. Die interaktive Unterhaltungssoftware wurde somit ein wichtiger Bestandteil des deutschen Gaming-Marktes.