Virginia – Ein neuer Trailer

Entwickler 505 Games hat mit Virginia ein neues Spiel in der Pipeline, dass vor allem durch seine packende Atmosphäre punkten soll.

Als Anne Tarver, eine junge Absolventin der FBI-Academy, ist euer erster Fall alles andere als einfach und durchsichtig. Vertrauen ist ein seltenes Gut und muss mit Bedacht geschenkt werden.

Angesiedelt in den 90er Jahren müsst ihr im kleinen Örtchen Kingdom in US-Bundestaat Virginia mysteriösen Machenschaften auf die Spur kommen. Virginia spielt dabei in der First-Person Ansicht und erscheint schon am 22. September.