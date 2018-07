Virtual Reality Gaming in Online-Casinos – was ist dran an dem Trend?

Virtual Reality ist der heiße neue Trend der Technik-Industrie, von dem jeder etwas abhaben will. Besonders die Gaming-Welt verspricht sich davon einen großen Gewinn: Die User können noch tiefer in ihre Fantasiewelt eintauchen, ihre Abenteuer werden noch realistischer – kein Wunder, dass alle begierig die Hände danach ausstrecken. Auch Online-Casinos wollen diese Technologie bald einsetzen, um das Zocken in ihren virtuellen Hallen noch spannender zu machen. Doch wie soll das im Online-Casino funktionieren? Was ändert sich dadurch und was ist wirklich an diesem Trend dran? Dieser Artikel klärt auf.

Noch realistischer

Einziger Nachteil am Online-Gambling ist bis jetzt, dass man nicht ganz die gleiche Atmosphäre genießt, wenn man zu Hause vor seinem Rechner zockt. Die blinkenden Lichter, die samtigen Teppichböden, das elegant gekleidete Personal – all das vermisst man. Mit Virtual Reality ließe sich das alles einrichten und die Customer Experience würde sich exponentiell verbessern. Noch haben aber noch nicht viele Online-Casinos ihren Betrieb so umgestellt, dass eine Virtual-Reality-Erfahrung möglich wäre. Die Seiten sind lediglich in 2D nach dem ganz traditionellen Muster abrufbar.

Hohes Potential

Heute locken Casinos ihre User mit Freispielen oder einem saftigen Bonus an – sobald sich aber Virtual Reality-Glücksspiel durchsetzt, übt das sicher seine ganz eigene Anziehungskraft aus. Auch finanziell wird sich das lohnen: Schon jetzt wird dem VR-Glücksspiel-Sektor ein Wachstum von 55 Prozent vorausgesagt und bis 2022 soll ein Umsatzwachstum von 360 Millionen Dollar verzeichnet werden. Online-Casino-Betreiber stellen deshalb besser ganz schnell um, wenn sie ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollen.

Publikum: Ein Mix aus Early und Late Adopters

Nicht jeder traut sich bereits jetzt zu, in einem Virtual Reality Casino zu spielen – diese Technologie scheint noch zu fremd, zu ausgefallen. Vor allem diese Late Adopter wissen noch nicht, wie sie mit Virtual Reality umgehen sollen und vermeiden es, sich beim Zocken damit zusätzlich zu verwirren. Glücklicherweise gibt es ausreichend Early Adopter, die nun bereits gezielt nach VR-Casinos suchen, in denen sie den neuen Trend ausprobieren können. Ihnen gefällt vor allem, dass per VR-Technologie in Casinos auch Tournamente abgehalten werden können, an deren Ende natürlich ein großzügiger Geldgewinn steht. Ziel des VR ist nämlich nicht nur, den Spieler alleine in die neue Welt eintauchen zu lassen, sondern auch, ihn mit anderen Spielen interagieren zu lassen.

Virtual Reality ist auf dem besten Wege, auch die Welt der Online-Casinos zu verändern. Auch wenn das jetzt noch weit weg scheint – schon bald ist es die neue Normalität!