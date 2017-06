Visceral Games – Neue Gerüchte zum Star Wars-Spiel

Obwohl die E3 2017 beendet ist, sind noch immer brandneue Gerüchte im Umlauf. Wie immer solltet ihr diese mit der nötigen Portion Skepsis aufnehmen und nicht für bare Münze nehmen, denn dieses Mal verschlägt es uns in eine weit, weit entfernte Galaxie.

Neuesten Gerüchten nach gibt es weitere Hinweise auf das Star Wars-Spiel aus dem Hause Visceral Games, dass von Amy Henning ins Leben gerufen wird. Demnach wird die Verbindung des Helden zur Geschichte von Star Wars sehr stark sein. Zeitlich versetzt es uns zwischen A New Hope (Krieg der Sterne) und The Empire Strikes Back (Das Imperium schlägt zurück).

Die Geschichte des Spiels soll so gut erzählt sein, dass das Spiel selbst Filmqualität haben soll. Der Spieler soll in die Rolle von Dodger schlüpfen, der, so die Gerüchte, von Todd Stashwick verkörpert werden soll.

Wie die meisten sicher erraten haben, ist der Name Dodger nicht der richtige Name des Helden es Spiels. Nachdem er dem imperialen Einzugsbefehl für die Armee entkommen ist, hat es Dodger in den kriminellen Untergrund verschlagen. Damit ist er nicht nur flüchtig, sondern hat sich auf die Meistgesuchtenliste des Imperiums katapultiert. Als auch noch sein Heimatplanet Alderaan zerstört wurde, wird die Suche nach Dodger intensiviert, da er nun einer der wenigen Überlebenden dieser Katastrophe ist.

Seine Welt soll sich noch einmal verändern, nachdem die Rebellen den Todesstern in die Luftgejagt haben, denn das Imperium konzentriert sich fortan auf die Suche nach den Rebellen im Outer Rim. Für Dodger ergeben sich dadurch viele neue Möglichkeiten, allerdings wird die Untergrundwelt, in der er lebt, durch diese Tat wachgerüttelt. Viele ehemalige Kriminelle werden zu Helden und Freunden der Rebellion. Dodger selbst wird in diese Welt geworfen, nachdem er versucht für Jabba the Hut zu arbeiten, um sich mit dem verdienten Geld von der Liste des Imperiums freizukaufen. Der Held des Star Wars Spiels findet währenddessen heraus, dass das Imperium eine Waffe hat, dessen Einsatz ihn mit seiner verdrängten Vergangenheit konfrontiert.

Dodger ist aber kein wehrloser Held, sondern kann sich mit einer Lichtpeitsche und einem Blaster seine Feinde in Schach halten. Mit der Peitsche ergreift er seine Feinde und schießt sie dann mit dem Blaster ins Nirwana. Es soll viele verschiedene Varianten dieser beiden Waffen geben, was aber wohl noch nicht spruchreif ist. Dodger und seine Crew sollen sich laut Gerüchten sehr einzigartig anfühlen und nicht nur ein Abklatsch von Charakteren wie Han Solo sein. Vor allem die Geschichte des Helden und seine Motive sind gänzlich andere.

Wie immer, betrachtet diese Informationen mit sehr viel Skepsis. Selbst wenn sie zutreffend sein sollten – während der Entwicklung eines Spiels ändert sich oft sehr viel. Visceral und EA sind noch immer sehr still, was das neue Star Wars-Spiel betrifft.

