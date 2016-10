Voodoo Vince – Und die Rückkehr auf die Xbox

Den Namen Voodoo Vince werden wenige von euch kennen. Ein Xbox-Klassiker der vor mehr als 13 Jahren auf den Markt kam und schon seiner Zeit nur von wenigen Enthusiasten gespielt wurde.

Voodoo Vince war oder besser ist ein etwas anderes Jump and Run. Es entführte euch in eine magische Unterwelt, direkt unterhalb von New Orleans. Entwickelt von Beep Industries, wird es nun von seinem Schöpfer auf die Xbox One gebracht.

Clayton Kazularic, geistiger Vater des Spiels sagte: „Ich freue mich sehr, dass ich Voodoo Vince zurückbringen kann. Die Abwärtskompatibilität kam für unser Spiel durch die Engine leider nie in Frage, aber das ID@Xbox Programm hat mich über eine HD Remastered Version nachdenken lassen. Vieles vom Spiel wurde komplett umgeschrieben und läuft auf einer neueren Hardware. Die Leute bei Microsoft haben mich unglaublich unterstützt, mit meiner Idee.“

Anfang 2017 soll Voodoo Vince wieder auf die Xbox zurückkehren, vorab gibt es aber schon einen kleinen Teaser-Trailer.