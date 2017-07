Warframe – Ein neuer Tenno und ein neues Update

Pressemeldung – Der unabhängige Entwickler und Publisher Digital Extremes hat sein neues Warframe-Update „Ketten von Harrow“ für PlayStation4 und Xbox One veröffentlicht. Das Update bringt einen bedrohlichen neuen Warframe, „Harrow“, der über göttliche Energien verfügt und eine neue Lore-basierte Quest voller unerwarteter Schrecken.

Über das neue Update können sich neue Spieler und erfahrene Veteranen gleichermaßen freuen, denn es markiert den Anfang einer geplanten grafischen Überholung des Solarsystems, das mit der Erde beginnt. Unter dem Titel „Earth Remastered“ verwandelt sich die jetzt schon gut aussehende Erde in eine üppige, organische Landschaft mit spektakulären Lichteffekten.

Mit Ketten von Harrow begeben sich die Warframe-Spieler, die sogenannten Tenno, auf eine packende neue Mission, die einem Horrorfilm ähnelt. In Reaktion auf eine verstörende Nachricht von Palladino, dem spirituellen Medium des Red Veil müssen die Tenno ein geheimnisvolles „Steel Meridian“-Raumschiff erkunden, das verlassen aufgefunden wurde. Im Flackern der Notbeleuchtung finden sie die Körper der toten Besatzungsmitglieder. Alles ist still, bis auf ein Flüstern, das in den Gängen des mysteriösen Raumschiffes wiederhallt. Was hat das alles zu bedeuten? Die Spieler müssen herausfinden, was für schreckliche Ereignisse an Bord stattgefunden haben und inwiefern der Red Veil darin verwickelt ist – aber das ist nicht alles, was sie erwartet.

Ketten von Harrow ist voll mit zusätzlichen Inhalten – von neuen Feinden und Waffen bis zu neuen kosmetischen Elementen, Captura-Umgebung, einem Octavia-Instrumentenpack und mehr: