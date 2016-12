Warframe – Schenken und beschenkt werden

Pressemeldung – Beim Free-to-Play-Actionhit Warframe wird es jetzt festlich und zwar mit einer altruistischen Feiertagsaktion, bei der das Beschenken von anderen Spielen einer guten Sache dient.

Ab sofort ermuntert der kanadische Spieleentwickler und -publisher Digital Extremes die Warframe-Spieler sich als Tenno zu engagieren, in dem sie im Rahmen des Tennobaum Geschenkspektakels andere Spieler mit Ingame-Gegenständen beglücken. Je öfter sie selbst schenken, desto mehr Tenno-Ausrüstung erhalten sie im Gegenzug – und umso mehr spendet Digital Extremes an eine karitative Einrichtung in der kanadischen Heimatstadt des Entwicklers. Der Boys and Girls Club of London kümmert sich um benachteiligte Jugendliche indem er ihnen nach der Schule einen angenehmen, sicheren Rückzugsort zum Lernen und Aufwachsen bietet.

Ab heute und bis einschließlich den 4. Januar 2017 fordert Digital Extremes mit dieser Feiertagsaktion die Warframe-Spieler dazu auf, andere Spieler mit Ingame-Geschenken zu überraschen. Für jeden Geschenke-Meilenstein, den die Spielergemeinschaft mittels Spielen und Schenken erreichen, erhalten alle Spieler spezielle Feiertags-Gegenstände und -Ausrüstungsteile. Gleichzeitig steigt die Höhe des Geldbetrages, den Digital Extremes dem Boys and Girls-Club spenden wird. Auf dem Zuckerstangen-Gift-o-Meter können die Spieler den Fortschritt beobachten und auf dem Gift-o-Meter-Leaderboard unter www.warframe.com/tennobaum verfolgen, wer die Liste der großzügigsten Tenno anführt. Alle Einnahmen kommen dem Boys and Girls Club of London, Ontario zugute.

Um am Tennobaum Geschenkespektakel teilzunehmen, müssen sich die Spieler vor dem 4. Januar 2017 einloggen und Geschenke an andere Tenno verteilen. Darvo, der beliebte interplanetarische Händler sorgt dazu mit täglichen Sonderangeboten für Inspiration im Ingame-Markt.