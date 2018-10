Warner Brothers – Neue Spiele aus dem DC-Universum in Arbeit

Gerüchte um Gerüchte ranken sich um neue DC-Spiele aus dem Hause Warner Brothers. Während wir von Rocksteady Games selbst hören, dass sie entweder an einem Spiel zu Superman arbeiten oder aber an einem neuen Arkham-Ableger, gibt es jetzt noch weitere Gerüchte um künftige DC-Games.

Warner Bros. Studios Montreal Senior Designer Osama Dorias verriet während eines Podcast, dass aktuell verschiedene Projekte aus dem DC-Universum angegangen werden. Er sagte unter anderem: „Ein Projekt, das ich erst kürzlich verlassen haben, weil es aktuell verschiedene Projekte gibt; das Einzige was ich sagen kann ist, dass es ein, für die großen Konsolen angelegtes, Open World- DC-Spiel wird – es wird wirklich großartig. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Es wurde noch nicht angekündigt und es auch zu früh dazu. Aber es wird richtig gut.“

Dorias selbst ist bekennender Marvel-Fan und es gibt seiner Meinung nach nur einige wenige DC-Charaktere, die es wert sind in Videospielform zu bringen. Das neue Spiel dreht sich um diesen Charakter. Welche Charaktere mag er also am meisten? Es sind Superman und Batman.

Könnte es also sein, dass Rocksteady Games weiterhin an einem Arkham-Titel werkelt, während das Studio in Montreal sich den Mann aus Stahl vornimmt? Es bleibt leider abzuwarten.