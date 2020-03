Wartile – Erscheint für PS4 und Xbox One

Pressemeldung – Deck13 Spotlight, das Publishing Label von Deck13 Interactive, und Entwickler Playwood Project kündigen mit Freuden an, dass Wartile, nachdem es vor 2 Jahren den Early Access verlassen hat, nun am 24. März auf der Xbox One und PS4 erscheinen wird. Pre-Orders werden auf der Xbox One ab dem 9 März zur Verfügung stehen.

Aber das ist nicht alles! Während diesen zwei Jahren hat das Team hart daran gearbeitet den Spielern eine neue Geschichte zu liefern. Am 5 Mai wird “Hel´s Nightmare”, ein neues DLC mit neuen Inhalten für alle Wikinger erhältlich sein. Das DLC wird gleichzeitig auf allen Systemen veröffentlicht!

Böse Mächte sind erwacht und eine Horde an Draugr Kriegern strömt in die nördlichen Regionen und hinterlässt Spuren von Tod und Verwüstung. Der König des Nordens beobachtet stumm, wie Dörfer geplündert und ihre Bürger gefangen genommen und zu Hel’s Pillar entführt werden.

Abermals müssen deine Gefährten die Waffen gegen die untote Gefahr erheben. Erlebe fünf neue handgefertige Schlachtfelder und setze die Geschichte nach Niflheim fort. Jedes Schlachtfeld bietet eine Vielzahl von taktischen Herausforderungen in einer einzigartigen Stimmung und einem einzigartigen Stil. Führe deine Gefährten durch Hel´s Nightmare, mit der Unterstützung des neuen Helden Ogier der Däne.

Stürzt euch in eine atmende, zum Leben erwachte Tabletopwelt in Form eines Videospiels. Erleben einen Diorama-Stil, welcher an die nordische Mythologie angelehnt ist. Ganz im Zeichen der Wikinger geht es hier direkt zur Sache!

Wartile ist nicht rundenbasiert, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Zum Einsatz kommt ein Cool-Down basiertes Prinzip, bei dem alle Fraktionen gleichzeitig ziehen und kämpfen können, jedoch für jede Einheit ein Cool-Down Timer existiert. Auf diese Weise ist es mehr ein rundenbasiertes System, bei dem die Runde parallel abläuft.