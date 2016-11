Watch Dogs 2 – So brachte man San Francisco auf Disk

Den 15. November haben sich Fans von Watch Dogs längst im Kalender rot angestrichen. An diesem Tag kommt endlich Watch Dogs 2 in den Handel.

Dieses Mal entführt uns Ubisoft in das sonnig San Francisco und bietet und zeitgleich noch einen brandneuen Helden. Eine der großen Aufgaben für Ubisoft war es aber eine so bekannte Stadt wie San Francisco digital so wiederzugeben, dass man alles erkennt, ohne dabei die „echten“ Ausmaße des Spiels zu übernehmen.

Im aktuellen Entwicklertagebuch spricht Ubisoft über genau dieses „Problem“. Erklärt welche Stellen besonders wichtig waren und wie man es so zusammenfügte, dass es das Gefühl des echten San Franciscos in Watch Dogs 2 wiedergibt.

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November.

