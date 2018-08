We Happy Few – Der erste DLC ist bereits bekannt

Nur noch Tage trennen uns vom digitalen Release von We Happy Few, das am 10. August endlich in seiner vollendeten Version erscheinen soll. Doch Compulsion Games, die jetzt zu Microsoft gehören, haben schon Pläne für die Zeit nach dem Release.

So soll ein erster DLC erschienen, der komplett kostenlos sein wird. Dieser soll die Sandbox zurück in die Welt von We Happy Few bringen. Der Sandbox-Modus gibt den Spielern Freiheit und das gleich im besten Sinne.

Der Modus erlaubt es euch die Welt nach eurem Dünken anzupassen und zu verändern. Die Anzahl der Maskentragenden Feinde zu beeinflussen, in die Rolle eines selbigen zu schlüpfen und allgemein kreativ zu werden. Wann der Sandbox-DLC erscheinen wird ist noch unklar.

Zu We Happy Few wird es auch einen Season Pass geben, der zunächst nur in der Deluxe-Edition enthalten sein wird. Erst später soll er einzeln angeboten werden.