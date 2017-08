We Happy Few – Es gibt endlich einen Termin

Viele werden sich wohl noch an We Happy Few erinnern, dass vor mehr als einem Jahr für reichlich Aufmerksamkeit sorgte. Endlich gibt es einen Termin zum Spiel.

We Happy Few wird am 13. April 2018 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, wie Compulsion Games nun bekannt gab. Der ehemalige Early Access Titel soll bis zum Release noch mehr Story, neue Locations, Items und neue Quests bieten, wie das Studio nun bekannt gab.

We Happy Few zeigt die Welt, wie sie durch eine Droge mit Namen „Joy“ gesehen wird und wie ohne. Während Leute mit der Pille eine farbenfrohe, heile und zufriedene Welt sehen, sind die, die auf diese Pille verzichtet haben, der wirklichen, deutlich grausameren Welt ausgesetzt.

Zerfallene Gebäude, Menschenjagd und mehr sind nur Teil von We Happy Few . Zwar erscheint We Happy Few erst im April nächsten Jahres, kann aber auf Xbox Live bereits vorbestellt werden. Auch in der Collectors Edition, die folgendes enthält: