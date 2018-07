We Happy Few – Mehr Gameplay zum Spiel

Microsoft hat auf der E3 2018 angekündigt, dass das Studio Compulsion Games jetzt zu Microsoft gehören wird. Ihr neuer Titel We Happy Few wird allerdings noch von Gearbox vertrieben und erscheint auf allen Plattformen.

Nachdem es bereits viele Möglichkeiten gab We Happy Few anzuspielen und es danach nur noch wenige interessierte Spieler gab, hat sich die Spieleschmiede nicht von der Idee abbringen lassen, hat aber das Spiel in eine andere Richtung gedreht.

We Happy Few Price: EUR 69,99 (0 customer reviews) 1 used & new available from EUR 69,99

Um den wartenden Fans zu zeigen, was sich in der Zwischenzeit an We Happy Few geändert hat, wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Es scheint, als ob Compulsion Games sich vom offen Survival-Spiel sehr entfernt hat und mehr in Richtung BioShock geht.

We Happy Few erscheint am 10. August.