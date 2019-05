Werewolf: The Apocalypse – Ist auf der E3 2019

Unter dem Mantel von The World of Darkness entstehen derzeit mehrere Titel, unter anderem Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Entwickler Cyanide Studios werkelt bereits seit einer Weile an diesem Titel und hat jetzt gute Nachrichten, für alle, die ihren inneren Werwolf erwecken wollen. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood wird in diesem Jahr auf der E3 vorgestellt.

Unklar ist ob Werewolf: The Apocalypse – Earthblood auch mit Gameplay vertreten sein wird, bzw. ob es Live Gameplay zum Spiel geben wird. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood soll 2020 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen, genau wie Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.