Wie sieht es aus, wenn man Virtual Reality Roulette spielt?

Der Trend der virtuellen Casino-Industrie geht, wie alle Fans und interessierte Zocker wissen, in Richtung des realitätsnahen Spielvergnügens. Ein Trend, der sich schon vor einigen Jahren abgezeichnet hat und der inzwischen einen großen Einfluss auf die Entwicklungen des Gambling Sektors hat.

Egal, ob man dabei am liebsten verschiedene Roulette Spiele zockt (eine grandiose Auswahl gibt es übrigens auf https://casinobonusohneeinzahlung.biz/roulette-online-spielen/) oder ob man Kartenspiele wie das bekannte Blackjack oder den Klassiker Poker bevorzugt – es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um diese Spiele so realitätsnah wie möglich zu zocken:

Tischspiele im Online Casino Live Spiele mit lebensechtem Dealer Virtual Reality Tisch Spiele

Mit jedem Schritt steigt dabei der Faktor der Realitätsnähe weiter an. Während vor einigen Jahren noch die regulären Tischspiele dem echten Casinovergnügen in Vegas oder in anderen landbasierten Spielhallen am nächsten waren, gibt es inzwischen zwei ganz große Trends für Fans des realen Spielgenusses von zu Hause.

Und genau diese beiden Trends wollen wir uns nun genauer ansehen. Eine Hilfestellung für alle, die noch zwischen dem VR (Virtual Reality) Spielvergnügen und den Live Casino Streams schwanken.

Live Casino Streams

Dieser Trend kam bereits vor einiger Zeit auf und hat es geschafft, sich in der Internet Gambling Welt auch wirklich durchzusetzen. Inzwischen gibt es kaum mehr Online Casinoseiten, die völlig ohne Live Stream Casinospiele auskommen.

Die klassischen Games, die es in den meisten virtuellen Spielstätten als Live Variante zu sehen gibt, beinhalten neben dem beliebten Roulette auch eine Vielzahl an Kartenspielen oder Würfelspielen. Poker, Craps, Blackjack, etc.

Unter den Software Entwicklern der Casinoindustrie haben sich dabei ein paar Produzenten in dieser Branche besonders hervorgetan. Die meisten Live Stream Spiele im Netz stammen von den Top 3 der Live Casino Spiele Anbieter:

Evolution Gaming NetEnt Microgaming

Bei allen drei dieser Anbieter ist dabei hochqualitativer und fesselnder Spielgenuss garantiert – egal, ob beim nächsten Roulette Game oder an einem anderen Casinospieltisch.

Virtual Reality Spiele

Hier kommen wir nun wieder zurück zum ursprünglichen Thema – wie sieht es eigentlich aus, wenn man das liebste Roulette Game in der VR Variante zockt?

Eine gute Frage, denn nicht jeder hat direkt die Möglichkeit, diese neuartige Spielmethode von zu Hause aus auszuprobieren.

Im Überblick

Beim VR Spiel wird man in eine vom Spieleproduzenten geschaffene virtuelle Realität entführt. Durch eine sogenannte VR-Brille taucht man dabei vollständig in eine neue Umgebung ein.

Ursprung

Während VR im Gambling Sektor ein noch recht neuer Trend ist, werden Simulationen der Realität in vielen anderen Bereichen bereits seit Jahren verwendet. Man denke dabei nur an die Testmaschinen, mit denen Piloten ihre ersten Flüge starten.

Die VR Brille

Sie ist der Schlüssel zu einem grandiosen VR Erlebnis. Eine solche Brille ist nämlich nicht irgendeine Brille – nein, sie deckt das gesamte Sichtfeld ab und nimmt Kopfbewegungen wahr. Dadurch kann man sich dann in der erschaffenen Realität auch wirklich genauso umsehen, als würde man auch tatsächlich in der projizierten Casinohalle stehen.

Entscheidet man sich dabei fürs Roulette VR Vergnügen, sieht man einen echten Tisch vor sich und kann dort auch tatsächlich die Chips platzieren und dem Ball bei den Drehungen zusehen.

All das klingt überaus vielversprechend, so dass man sich wohl die Frage stellt, warum VR Roulette Games noch nicht weiter verbreitet sind. Das liegt vor allem an den damit einhergehenden Kosten. Auch wenn die Entwickler sich in den letzten Jahren immer stärker darauf fokussieren, die Kosten, die mit dem VR Gaming einhergehen, zu reduzieren, so muss man immer noch einige hundert Euro investieren, um sich eine Brille und zugehöriges Equipment zu besorgen.

Wer allerdings wirklich gerne und wirklich oft spielt, sollte sich das durchaus einmal überlegen – immerhin spart man sich dabei die Anfahrt und die anderen Kosten, die bei richtigen Casinobesuchen anfallen.