Wie spielt man Poker auf dem PC?

Wahrscheinlich hat ein Jeder von uns bis zum heutigen Tage eine Runde Poker gespielt. Entweder im Casino mit realem Geld oder entspannt mit den Freunden, ohne Geld. Doch legen wir mal die Karten auf den Tisch, wie bei Texas Holdem – einer Variante von Poker – und sprechen darüber, wie man auch anders dieses Spiel spielen kann. Es ist jedem bekannt, dass dieses Spiel mehrere Mitspieler fordert (am besten zwischen 5 und 8). Um dieses Glücksspiel spielen zu können, muss man also prinzipiell andere Mitspieler suchen bzw. in ein Casino gehen.

Durch die Digitalisierung gibt es aber neue Wege und Möglichkeiten, Poker zu spielen. Und zwar online. Viele online Casinos, beispielsweise VulcanBet, bieten sogenannte Live Dealers an, was ein Oberbegriff für Spiele ist, die nur durch die Hilfe eines Menschen gesteuert werden können. Im Klartext bedeutet das, dass der Dealer bei dem online Poker ein Mensch ist und alle anderen Mitspieler ebenfalls, anders als bei den Slots, bei welchen alles, außer dem Zocker selbst, von einem Algorithmus übernommen wird.

Wie spiele ich also online Poker?

Du solltest dir ein Casino deines Vertrauens aussuchen und dir dort erstmal ein Konto erstellen. Nachdem du diesen Schritt erfolgreich gemeistert hast, solltest du für ein ausreichendes Kontoguthaben sorgen. Dies bewerkstelligst du durch eine Einzahlung auf dein persönliches digitales Konto. Gesagt – getan? Gut, von nun an ist dir etwas mehr Freiraum gelassen und du kannst dir aussuchen, was für ein Typ von Poker du spielen möchtest – die Auswahl ist durch dein gewähltes online Casino begrenzt. Nachdem du diesen Schritt auf deiner imaginären Checkliste abgehakt hast, kannst du von nun an in deinem online Casino Poker spielen.

Der einzige Nachteil

Leider hat diese Art des Pokerzockens einen einzigen Nachteil. Das Feeling. Man kann pauschal nicht sagen, ob einem Zocker die Variante vor dem eigenen Schreibtisch lieber ist, als die landbasierte Variante. Jedoch ist es für die meisten ein wirklich schönes Gefühl, von anderen Zockern umgeben zu sein und vielleicht neue Bekanntschaften zu knüpfen. Leider kann man hierzu wenig sagen, was man aber mit garantierter Sicherheit sagen kann: man hat mit dem Testen eines online Casinos nichts zu verlieren.

Die fast unzähligen Vorteile des online Pokerns

Abgesehen davon, dass du den ganzen Spaß nun auch von zuhause erleben kannst, es ist nicht von Nöten, dass du deine Wohnung verlässt, um ein Casino zu betreten. Ferner hast du keine Probleme damit, deine Karten zu verstecken und musst ebenso wenig an einem Pokerface arbeiten. Des Weiteren kannst du viel mehr zocken, aber nicht mit Bargeld, sondern mit dem virtuellen Geld deines Kontos. Der wohl größte Vorteil ist die Möglichkeit zu jeder Zeit des Tages zu spielen, da immer irgendwelche Menschen wach sind und diese Form von Glücksspiel online spielen.

Weichen die Gewinnchancen von den landbasierten Casinos ab?

Eine interessante Thematik wird in der Frage zusammengefasst, ob die Gewinnchancen in dem online Casino bzw. beim online Poker von den ländlichen Casinos abweichen. Um diese Frage mit einer sehr klaren und kurzen Antwort zu beantworten: Nein! Wenn man sich ansieht, wie Live Dealers funktionieren, so erfährt man, dass der Dealer einer online Poker Partie ein lebendiger Mitarbeiter des Casinos ist und somit genauso wie in einem richtigen Casino arbeitet. Es besteht sogar eine höhere Gewinnchance beim online Pokern, da der Dealer – wenn er es denn so wollen würde – das Spiel fälschen könnte. Bei der online Variante ist dies schlichtweg unmöglich.

Empfehlung zu einem Casino

Ein sehr gutes online Casino, welches perfekt für Live Dealers geeignet ist, wurde bereits am Anfang genannt: VulkanBet.

Schlusswort

Um also noch heute anzufangen, brauchst du dir lediglich ein Konto bei einem online Casino erstellen, eine Einzahlung tätigen und schon kann der Spaß beginnen.