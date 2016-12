Wie VR Spieletrends nutzen kann

PlayStation VR ist ganz neu in der Gaming-Welt. Doch sehen wir bereits, dass einige beliebte Spiele und potenzielle Konzessionen beginnen, Gestalt anzunehmen. Vor einiger Zeit stellte Turn On eine Liste einiger Launch-Spiele zusammen und diese legen mehr oder weniger das derzeitige Gaming auf der PlayStation VR noch fest. Spiele wie Batman: Arkham VR und Star Wars Battlefront: Rogue One VR Mission werden die meiste Aufmerksamkeit bekommen, aber andere Titel mit Luftfahrt, Rennen und der Erforschung von Fantasy-Umgebungen scheinen ebenfalls ganz vorne zu liegen.

Wir sind immer noch ganz am Anfang dieses Prozesses und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es viele weitere wichtige VR-Entwicklungen geben, die demnächst enthüllt werden. Wenn man den Zustand der Gaming-Industrie auf breiter Basis betrachtet und über einige der populärsten Erfahrungen nachdenkt, wird es deutlich, dass VR dabei ist, einige Haupttrends zu nutzen.

Shooter wurden schon angepasst

Viele Leute gingen davon aus, dass Ego-Shooter für VR-Entwickler problematisch sein würden. WELT schrieb über dieses potenzielle Problem, dass Shooter-Spiele zu schnell arbeiten und die Spieler desorientiert werden könnten, als ihre Augen und das Gleichgewichtsorgan in ihrem Innenohr verschiedene Signale an das Gehirn senden. Mit anderen Worten, ein VR-Shooter zeigt man eine Umgebung mit vieler Bewegung, während sein tatsächlicher Körper sich überhaupt nicht bewegt. Dies scheint ein potenziell bedeutendes Problem zu sein, da First-Person-Shooter sicher die beliebtesten Konsolenspiele sind. Allerdings beweisen die VR-Entwickler, dass sie in der Lage sind, die aktuellen Shooter-Trends zu nutzen. Wir sehen, dass sich verschiedene Wendungen im Bereich Shooter-Gaming abzeichnen, von Erfahrungen auf Schienen zu langsameren Spielen, in denen man sich verstecken muss und seinen Weg aus kompakten Situationen schießen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit in naher Zukunft einen großen Markt für auf VR basierte Ego-Shooter geben.

Man kann Poker noch für ein Nischenspiel halten, das online in der Form billiger Simulationen existiert. Eine Zeit lang mag dies so gewesen sein. Aber Online-Poker macht einen riesigen Teil der Gaming-Industrie aus und es gibt einen deutlichen Trend in Richtung anspruchsvolleren Gaming-Methoden. Die Gaming-Optionen einer Reihe bedeutender Seiten werden an einem Ort auf Casino Source dargestellt und wenn man genau hinschaut, wird man Hinweise zum Live-Spielen in mehreren Casinos finden. Das bedeutet nicht nur, dass Poker und Blackjack in Echtzeit und gegen echte Gegner stattfinden, sondern auch, dass die Spieler mit Video-Feeds von Live-Gebern spielen. Dies ist ein ziemlich neuer Trend und als Poker weiter entwickelt wurde, hat es sich seiner eigenen virtuellen Realität angenähert. Dies ist etwas, bei dem VR helfen kann und wovon es wahrscheinlich in den kommenden Monaten und Jahren profitieren wird.

AR hat unseren Horizont erweitert

Schließlich gibt es den Trend zu erweiterter Realität zu beachten. Die Gaming-Welt wurde im vergangenen Sommer im Sturm erobert, als Niantic Pokémon GO für mobile Plattformen veröffentlichte. Das Spiel half jedem zu erkennen, was Augmented Reality tun kann. Es gibt in diesem Bereich bestimmt Pokémon-GO-Nachahmer, aber noch wichtiger ist, dass VR-Entwickler nun den wahren Wert von Augmented-Reality-Spielen erkennen können. Erwarten Sie weitere Erfahrungen, in denen VR-Headsets eigentlich nicht Sie in eine fiktive Umgebung transportieren, sondern stattdessen digitale Elemente in Ihre reale Welt bringen.