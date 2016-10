Wolfenstein: New Colossus – Der Name des neuen Wolfenstein?

Das Ende von Wolfenstein: New Order hat einige Fragen offen gelassen, doch es scheint so, als würden sie in einem neuen Teil beantwortet. Ein Teil, der den Namen Wolfenstein: New Colossus tragen könnte.

Grund für diese Spekulationen ist der Synchronsprecher Brian Bloom, der seine Stimme nicht nur für New Order hergab, sondern auch für Captain Reyes, im neuen Call of Duty-Ableger Infinite Warfare. Activisions neuer Shooter war auch der Anlass für das Interview, in dem er auch etwas über das neue Wolfenstein „sprach“.

Bloom sagte: „Ich denke, diese Antwort ist recht sicher: wenn man sich Bethesdas E3 2016er Line Up anschaut, war da ein Hinweis für den Namen, sehr cool gemacht. Diese subtile, sehr simple DOS Sprache – geht die Titel mal durch. Vielleicht wird daran gearbeitet, während wir gerade sprechen.“

Dieser Hinweis lässt nur einen Schluss zu: da in der Aufstellung nur New_Colossus ohne Datum versehen war und direkt unter Old Blood, dem Addon zu New Order, zu sehen ist, kann dies nur der Name für das nächste Wolfenstein-Spiel sein.

Damit dürfte Bloom seine Stimme einmal mehr für B.J. Blazkowicz zur Verfügung stellen, der den bösen Deutschen weiterhin die Pläne durchkreuzen will. Wir freuen uns auf Wolfenstein New Colossus.

Quelle