Wolfenstein 2 The New Colossus – Die USK hat entschieden

Den Kampf gegen das Regime der deutschen Besatzer in Wolfenstein 2: The New Colossus auszuführen, ist keine Aufgabe für Kinder oder Jugendliche – das zumindest hat die USK entschieden.

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hat sich Wolfenstein 2: The New Colossus vorab anschauen können und dem Shooter aus dem Hause Bethesda eine Freigabe erteilt.

Allerdings müsst ihr 18 Jahre oder älter sein, um Wolfenstein 2: The New Colossus ins Laufwerk eurer Konsole oder den PC schieben zu dürfen. Ferner, das besagt die deutsche Gesetzgebung, sind alle Verfassungsfeindlichen Symbole aus der deutschen Version von Wolfenstein 2: The New Colossus entfernt worden.

Diese Maßnahme ist allerdings nicht neu und wurde beim Vorgänger ebenfalls vorgenommen. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober.