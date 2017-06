Wolfenstein 2 The New Colossus – Ein erster Trailer zum Spiel

Es ist wirklich keine Überraschung mehr, doch Bethesda hat auf der diesjährigen E3 natürlich auch Wolfenstein 2: The New Colossus angekündigt.

Einmal mehr schlüpfen wir in die Rolle von William Joseph Blazkowicz, der die Nazis jetzt auf US-amerikanischen Boden bekämpft. Ihm zur Seite steht eine ganz neue Generation von Widerstandskämpfern, die im Jahre 1961 für ihre Freiheit kämpfen.

Wolfenstein 2: The New Colossus basiert auf der id Tech 6 Engine und schickt euch an bekannte Orte der USA. Darunter Roswell, New Mexico, New Orleans und das postnukleare Manhatten.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PS4 den ersten Trailer zum Spiel findet ihr an gewohnter Stelle.