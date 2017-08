Wolfenstein 2: The New Colossus – Im Rollstuhl nicht weniger gefährlich

B.J. Blazkowicz hat sich schon durch viele Wolfenstein-Teile geschossen und dabei immer nicht gerade auf seine Gesundheit geachtet.

In Wolfenstein 2: The New Colossus startet die Reise unseres Helden daher etwas mehr angeschlagen. Angewiesen auf einen Rollstuhl zeigt B.J. Blazkowicz, dass aber kein Grund ist nicht in den Kampf gegen die Nazis zu ziehen und erledigt sie auch im Rollstuhl.

Ein neues Video zeigt nun wie ihr in Wolfenstein 2: The New Colossus auch im Rollstuhl noch immer zur größten Gefahr eurer Feinde werdet. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober, das Video gibt es schon jetzt: