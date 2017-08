Wolfenstein 2 The New Colossus – Keine Schokolade für euch!

Gesunde Ernährung steht nicht nur in unserer Welt ganz oben auf der Tagesordnung, sondern auch in Bethesdas neuem Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus.

Publisher Bethesda hat heute einen weiteren Trailer zu Wolfenstein 2: The New Colossus veröffentlicht, der, bevor es zum Gameplay geht, erst einmal darauf hinweist, dass große Brüder immer auch auf die Ernährung der kleinen Brüder achten müssen.

Natürlich muss es dem Staat gemeldet werden, wenn zu viel Schokolade gefuttert wird. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober.