Wolfenstein 2 The New Colossus – Mehr Gameplay zum Shooter

Entwickler und Publisher Bethesda hat einen brandneuen Trailer zum neuesten Ableger der wohl bekanntesten Shooter-Reihe überhaupt veröffentlicht: Wolfenstein.

In Wolfenstein 2: The New Colossus geht es einmal mehr darum, in einem alternativen Universum, die Welt von den Nazis zu befreien. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von B.J. Blazowicz und versucht Amerika aus den Fängen des dritten Reiches zu befreien.

Als Teil des Widerstandes kämpft sich B.J. mit neuen Möglichkeiten durch die Horden der Nazis. Im neuesten Trailer zu Wolfenstein 2: The New Colossus könnt ihr einmal mehr einen Blick auf das Gameplay des Spiels werfen.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober.