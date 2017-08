Wolfenstein 2 The New Colossus – Waffen sind ein großes Thema

Als Bethesda Wolfenstein The New Order veröffentlicht hat, waren die Gamer, Fans und Kritiker voller Lob dafür, wie gut das Studio die Essenz von Wolfenstein in die heutige Zeit gebracht hat. Zusätzlich gab es natürlich noch viele Waffen.

In Wolfenstein 2: The New Colossus will Bethesda, dass alles noch toppen und vor allem in puncto Waffen will sich das Studio nicht lumpen lassen. Creative Director Jens Matthies sagte in einem Interview dazu:

„Wir wollen, dass sich unsere Waffen schwer, brutal und intensiv anfühlen. Ich denke, ihr werdet einen Unterschied zum ersten Spiel feststellen, was schon ziemlich abgedreht war aber wir haben es noch etwas weitergetrieben.“

Fast jeder Trailer zu Wolfenstein 2: The New Colossus scheint dieses Statement bereits zu unterstützen. Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober.