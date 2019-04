World War Z – Eine Millionen Mal verkauft

Zombies scheinen einfach nie aus der Mode zu kommen und sind einfach nicht tot zu kriegen. Die untote Brut schlurft, rennt und infiziert fröhlich seit Jahrzehnten im Film, TV, Büchern und in Games.

World War Z richtet sich nach der Buch- und Kinovorlage und konnte in der ersten Woche direkt ein Millionenpublikum erreichen, wie Entwickler Saber Interactive nun verriet.

Eine Millionen Menschen wollten World War Z auf Xbox One, PC und PS4 spielen und das ist ein voller Erfolg. Saber Interactive CEO Matthew Karch sagte dazu:

„Insgesamt haben wir in den US und der EU gleichstarke Verkaufszahlen. Wir haben mehr als 70.000 Spieler zeitgleich auf allen Plattformen, ziemlich gleich verteilt auf PC, Xbox One und PS4. Was uns überrascht hat war die Tatsache, dass die Verkaufszahlen außerhalb der US auf dem Epic Store sehr gut waren.“

Seid ihr auch dabei, und bettet die Zombies zur letzten Ruhe? World War Z ist bereits auf Xbox One, PS4 und PC erhältlich.