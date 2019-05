World War Z – Neuer Content ist fast schon da

Seid ihr schon an die Grenzen von World War Z angelangt und wartet so hungrig wie ein Zombie auf neuen Content? Dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten.

Via Twitter wurde nun vom offiziellen Account bekanntgegeben, dass schon bald neuer Content für World War Z erscheinen wird.

Ab dem 03. Juni 2019 gibt es eine neue Mission in Tokio, eine Einstellung für den Blickwinkel, private Lobbies und einen neuen Zombie, der auf euch warten wird.

Great news survivors! Our planned release date for our first big FREE DLC is June 3.

This includes the new Tokyo mission, an FOV slider, private lobbies, a special new zombie and more! pic.twitter.com/TMHm01csUJ

— World War Z Game (@wwzthegame) May 28, 2019