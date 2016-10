Xbox Clubs – Kommt bald das reguläre Update?

Preview-Mitglieder, der Xbox One dürfen sich bereits seit einiger Zeit über Erweiterung wie Clubs freuen, in denen man sich mit Gleichgesinnten Gamern treffen, unterhalten und austauschen kann. Wann das Update für die Allgemeinheit erscheinen wird ist aber noch nicht bekannt.

Ein Twitter-Eintrag von Phil Spencer lässt hoffen, dass es aber nicht mehr lange dauern wird. Auf die Frage eines Fans hin, wann es denn so weit sei, antwortete Spencer:

„Es dauert nicht mehr lange, bis Clubs für alle zugänglich ist. Danke, dass du ein Preview-Mitglied bist und uns beim Testen des Features hilfst.“

Werdet ihr die Clubs nutzen und dort aktiv sein? Was versprecht ihr euch selbst davon?

@danthisiswhoiam Not too long before Clubs lands for everyone, thanks for being a preview member and helping us test the feature.

