Xbox One – Entwicklung auf der Xbox One X lässt beide Konsolen profitieren

Die Xbox One X wird die stärkste Konsole auf dem Markt werden, wenn sie am 07. November erscheint. Die neue Xbox One wird allerdings eine Xbox One bleibe, was bei vielen Gamern die Angst schürt, dass entweder die Xbox One die Xbox One X zurückhält oder andersherum.

Albert Penello von Microsoft nahm sich die Zeit über diese Gedankengänge zu reden und erklärte auch, dass es ganz anders werden wird, als die Leute es sich vermuten. So soll die ursprüngliche Xbox One von der Xbox One X profitieren. Penello sagte:

„Es ist interessant wenn die Leute diese Fragen stellen und tatsächlich ist es so, dass jede Verbesserung an eurer Engine, jede Tool-Verbesserung, die wir während der Entwicklung machen, wird die Entwicklung für Xbox One S und Xbox One X verbessern.“

„Jeder Tweak, den ihr an der Engine macht, um noch mehr Leistung rauszukitzeln, wird die Engine auf der Xbox One S ebenfalls verbessern.“

Es ist also nicht so, dass nur für die Xbox One X optimiert wird, sondern diese Optimierungen auch Einfluss auf die normale Xbox One haben werden. Es ist im Grunde ein Austausch von Möglichkeiten. Da die Engine auf die neue Xbox One X optimiert ist, können die Fortschritte im gewissen Maße auch für die Xbox One übernommen werden.

