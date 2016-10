Xbox One vs PS4 – Microsoft siegt auch im September

Viele ach so unabhängige und „objektive“ Seiten sind noch immer damit beschäftigt, die Xbox One, in welcher Ausführung auch immer, als tot zu bezeichnen. Allerdings sagt das Kaufverhalten etwas komplett Anderes.

In den USA konnte Microsoft den dritten Monat in Folge den ersten Platz für sich verbuchen. Das unabhängige Unternehmen der NPD Group aus den USA hat bestätigte, dass die Xbox die PS4 auch im dritten Monat auf Platz zwei verdrängt hat. Microsoft ist sichtlich stolz auf diese Leistung und sagte dazu:

„Dank unserer Fans, ist die Xbox One auch im Monat September die am häufigsten verkaufte Konsole in den USA den dritten Monat in Folge und erstmals auch in UK. Diesen Erfolg verdanken unseren Fans und ihrer Unterstützung für die Xbox One S, welche die einzige Konsole ist, die 4K Videos und Streaming unterstützt, HDR und ein eigebautes UHD Laufwerk für Blu-ray bietet.“

Bleibt abzuwarten ob man auch im nächsten Jahr mit dem Launch von Project Scorpio diesen Erfolg halten oder gar übertreffen kann.

