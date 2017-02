Xbox One – Streamen bald auch mit anderen Kameras möglich?

Viele wissen es noch: die Xbox One wurde zum Release standardmäßig mit Kinect ausgeliefert. Die Xbox One S hingegen verzichtet gänzlich auf die hauseigene Kamera von Microsoft. Was aber macht Microsoft, wenn Beam offiziell seinen Weg auf die Xbox One und später auch auf Project Scorpio findet?

Mike Ybarra hat eine solche Frage nun via Twitter beantwortet. Kamerasupport von Drittherstellern auf der Xbox One und anderen Xbox-Konsolen, ist ein Feature, dass Microsoft schon in der nahen Zukunft umsetzen möchte. Wie Ybarra verriet.

Damit könnte die Xbox als Streaming-Plattform immer relevanter werden, wenn selbst die Kamera selbst ausgesucht werden kann. Ob dieses Feature nur bei Beam zum Einsatz können könnte oder auch für Twitch ist allerdings noch unklar.