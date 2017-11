Xbox One X – In Japan sehr beliebt?

Zwei Worte die sich in der Vergangenheit fast schon aufgehoben haben, waren Microsoft und Japan, oder Xbox und Japan. Die Xbox One X scheint dieses Problem aber etwas zu verbessern.

Wie nun bekannt wurde, sind die Vorbestellungen der Xbox One X in Japan alles andere als schlecht. Tatsächlich ist es so, dass die großen Händlerketten in Japan meldeten, dass die Xbox One X dank Vorbestellungen komplett ausverkauft sei.

Zu diesen Händlern gehören: Yodobashi Camera, Bic Camera, Yamada Denki, Nojima und Joshin. Nun könnte es im Grunde nur zwei Erklärungen für diesen Umstand geben. Zum einen ist die Xbox One X unglaublich gefragt im Land der aufgehenden Sonne oder es wurden vorsorglich nur begrenzte Mengen der Xbox One X nach Japan geliefert.

Die ersten Verkaufszahlen der Xbox One X dürften darüber bald schon mehr Auskunft geben.